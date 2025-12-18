ئیلام و عێراق سێ ڕێککەوتنی گرینگ واژۆ دەکەن

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، ئەحمەد کەرەمی بە وتنی ئەوەی کە کۆبوونەوەیەکی هاوبەش لە نێوان بەرپرسانی پارێزگای ئیلام و پارێزگای میسان ئەمڕۆ لە شاری ئەلعمارە بەڕێوە چوو، ڕایگەیاند: لە ئەو کۆبوونەوە بڕیاری پێکهێنانی سێ کومیتە بە ئامانجی خێرا کردنەوەی جێبەجێ کردنی پرسەکانی ئاوەدانی، ئابووری و دیکەی پرسە هاوپەیوەندەکان لەگەڵ سنوور پێک دێت تا ڕەوتی تەواو کردنی ژێرخانەکان بە خێرایی شوێنگیری بکرێت.

پارێزگاری ئیلام بە جەخت لەسەر گرینگایەتی سنووری عەلی غەربی وتی: بە تەواو بوونی ئەو ژێرخانانە، هەم لە بواری ئاڵوگۆڕی بازرگانی و هەم لە بواری هاتوچۆی زیارەتکاران، ڕووداوی باش و کاریگەر لە سنووری عەلی غەرخی چیلات دەبینین.















