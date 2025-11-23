هاکان فیدان: شەڕڤانانی هەسەدە هەڕەشەی ڕاستەوخۆ بۆ ئاسایشی نەتەوەیی تورکیان

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، هاکان فیدان وەزیری دەرەوەی تورکیا لە لێدوانێکدا ڕایگەیاند کە دۆخی ئێستای هێزەکانی هەسەدە هەڕەشەیەکی ڕاستەوخۆ بۆ سەر ئاسائیش نەتەوەیی تورکیا دێتە ئەژمار.
فیدان جەختی کرد: ئەبێ هەڕەشەکان لەسەر ڕۆژهەڵاتی فرات لەناوبچن و ئەنقەرە و دیمەشق لە هەموو ئاستەکاندا لە پێوەندیدان و تورکیا پاڵپشتی دەکات لە یەکپارچەیی خاکی سووریا.
وەزیری دەرەوەی تورکیا هەروەها ئاماژەی دایە سەر چالاکیەکانی ئیسرائیل لە سووریا و وتی: چالاکیە بەربڵاوەکانی ئیسرائیل لە باشووریا جێگای نیگەرانیە.
هاکان فیدان وەزیری دەرەوەی تورکیا بە ئاماژە بە درێژەی پێوەندیەکانی ئەنقەرە و دیمەشق، ڕایگەیاند کە بوونی هێزەکانی سووریای دیمۆکراتیک لە ڕۆژهەڵاتی فرات هەڕەشەی ڕاستەوخۆ بۆ ئاسایشی نەتەوەیی تورکیا و یەکپارچەیی خاکی سووریایە.
