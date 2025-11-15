  1. جیهان
AP ١٤٠٤ گەڵاڕێزان ٢٤ ١٥:١٩

ڕەنگە دۆسیەی ئەتۆمی ئێران نەبردرێتە ئەنجومەنی ئاسایش

ڕەنگە دۆسیەی ئەتۆمی ئێران نەبردرێتە ئەنجومەنی ئاسایش

هەواڵنێری ڕۆژنامەی ئەمریکی والێستریت ژۆرنال،  ئەگەری بردنی دۆسیەی ئەتۆمی ئێران بۆ ئەنجومەنی ئاسایشی نەتەوە یەکگرتووەکانی کەم وەسف کرد.

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، لارێنس نۆرمەن هەواڵنێری ڕۆژنامەی ئەمریکی والێستریت ژۆرنال لە تۆڕی کۆمەڵایەتی ئیکس نووسی: ئەگەری بردنی دۆسیەی ئەتۆمی ئێران لە ئاژانسی نێودەوڵەتیی وزەی ئەتۆمیەوە بۆ ئەنجومەنی ئاسایش زۆر کەمە.

ئەو ڕۆژنامەڤانە چڕ بوونەوەی ئاڵۆزیەکان لەگەڵ ئێران لە داهاتووی نزیکی دوور لە چاوەڕوانی وەسف کرد و نووسی: وادیارە بڕیار وایە کە دەرفەت بسرێتە دیپلۆماسی و نە دۆسیە بنێردرێتە ئەنجومەنی ئاسایش و نە بڕیارنامەیەک سەبارەت بە پابەندنەبوونی ئێران دەربکرێت؛ بەڵام ئەگەر لە دوو مانگی داهاتوو گۆڕانێک لەسەر ئاستی چاوەدێری ئاژانس و ڕاپۆرت دانی ئێران نەیێتە ئاراوو، لەوانەیە دۆخەکە بگۆڕدرێت.
News ID 57563

Tags

Your Comment

You are replying to: .
    • captcha

    10 هه‌واڵی هه‌ڵبژارده‌

    یادداشت

    دیمانە

    راپۆرت