ئەنجامی هەڵبژاردنی عێراق ڕاگەیێندرا؛ کورسییەکانی هەرێمی کوردستان دەگۆڕدرێت

بەگوێرەی ئەنجامە نافەرمیەكانی هەڵبژاردنی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق، پارتی و یەكێتی زۆرترین كورسیەكانی هەرێمی كوردستانیان بەدەستهێناوە، كە بەگوێرەی پارێزگاكان دەگۆڕێت و پارتی لە هەرێم 21 كورسی بەدەستهێناوە و یەكێتیش 10 كورسی.
بەگوێرەی ئەنجامە نافەرمیەكانی پارێزگای هەولێر، كورسیەكان بەم شێوەیە دەبن:
پارتی: 10 كورسی
یهكێتی: 2 كورسی
ههڵوێست: 2 كورسی
نهوهی نوێ: 1 كورسی
یهكگرتو: 1 كورسی (یەكلانەبوەتەوە)
دهنگدانی تایبهت گۆڕانكاری تیادا دهكات
بەگوێرەی ئەنجامە نافەرمیەكانی پارێزگای سلێمانی، كورسیەكان بەم شێوەیە دەبن:
یهكێتی 8 كورسی
پارتی 2 كورسی
ههڵوێست 3 كورسی (یەكلانەبوەتەوە)
نهوهی نوێ 1
یهكگرتو 2
كۆمهڵ 1
یهك كورسی هێشتا یهكلایی نهبوهتهوه و دهنگدانی تایبهت گۆڕانكاری تیادا دهكات
بەگوێرەی ئەنجامە نافەرمیەكانی پارێزگای دهۆك، كورسیەكان بەم شێوەیە دەبن:
پارتی: 9 كورسی
یهكگرتو: 2 كورسی
یهك كورسی هێشتا یهكلایی نهبوهتهوه و دهنگدانی تایبهت گۆڕانكاری تیادا دهكات
