کەسایەتییە سیاسییەکانی عێراق وهەرێمی کوردستان دەنگیان دا

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر لە ئەلمەیادین، قەیس خەزعەلی ئەمینداری گشتی بزووتنەوەی عەسائیب ئەهلی حەق بە ئامادەبوون لە ناوەندی دەنگدان هۆتێل ڕەشید هەڵکەوتوو لە ناوچەی سەوز لە هەڵبژاردنەکانی پەرلەمانی ئەو وڵاتە بەشداری کرد. ناوبراو جەختی کرد کە ڕۆژی هەڵبژاردن ڕۆژێکی نوێ لە مێژووی ئەو وڵاتە دێتە ئەژمار کە بە قۆناغێکی نوێ کۆتایی دێت.

خەزعەلی زیادی کرد: ئەمڕۆ ڕۆژێکە کە عێراق بۆ چوار ساڵی داهاتوو چێ دەکرێت. هەڵبژاردن وەکوو ناردنی ئەو پەیامە بۆ ناوچەکە و جیهانە؛ دیمۆکراسی لە عێراق پاوەجێیە و گەلی ئێمە هیوای خۆیان لەدەست نەداوە. گرووپە سیاسیەکانی عێراق بەرپرسیارێتی قبووڵ دەکەن و ئیزنی دەستێوەردان لە کاروباری ناوخۆیی نادانە هیچ لایەنێک.



جگە لە ئەوە عادل عەبدولمەهدی سەرۆک وەزیرانی پێشووی عێراق و نووری مالیکیس دەنگی خۆیان خستە سندوقی دەنگدانەوە.





هەروەها نێچیرڤان بارزانی سەرۆکی هەرێمی کوردستان دەنگی خۆی خستە سندوقی دەنگدانەوە. بافڵ تاڵەبانی سەرۆکی یەکێتیش لە ئەو هەڵبژاردنە بەشداری کرد.