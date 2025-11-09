بە پێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، پرۆسەی دەنگدانی تایبەت بۆ هەڵبژاردنی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق دەستیپێکرد.
سودانی لە پەیامێکدا وتی: داوا لە خەڵکی هەرێمی کوردستان دەکەم بەشداری هەڵبژاردن بکەن
وتیشی: بەشداریکردنتان لە هەڵبژاردن نامەیەکی ڕوون دەبێت بۆ دەستاودەستی ئاشتییانەی دەسەڵات.
دەنگدان بۆ هەڵبژاردنی پەڕلەمانیی عێراق دەستیپێکرد؛ داخوازی سودانی لە کورد
