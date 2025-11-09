  1. عێراق و هەرێمی کوردستان
دەنگدان بۆ هەڵبژاردنی پەڕلەمانیی عێراق دەستیپێکرد؛ داخوازی سودانی لە کورد

پرۆسەی دەنگدانی تایبەت بۆ هەڵبژاردنی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق دەستیپێکرد

بە پێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، پرۆسەی دەنگدانی تایبەت بۆ هەڵبژاردنی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق دەستیپێکرد.
سودانی لە پەیامێکدا وتی: داوا لە خەڵکی هەرێمی کوردستان دەکەم بەشداری هەڵبژاردن بکەن

وتیشی: بەشداریکردنتان لە هەڵبژاردن نامەیەکی ڕوون دەبێت بۆ دەستاودەستی ئاشتییانەی دەسەڵات.

