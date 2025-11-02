قەیس خەزعەلی ڕەخنەی لە بەرپرسانی هەرێمی کوردستان گرت

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، قەیس خەزعەلی ئەمینداری گشتیی عەسائیبی ئەهلی حەق لە لێکدوانێک بۆ کەناڵ 8، ڕایگەیاند: چارەسەریی کێشەی نێوان بەغدا و هەولێر ئاسانە ئەگەر هەر دوو ڕاستگۆیانە بجووڵێنەوە، بەڵام هندێک سەرکردەی کورد لە بنەڕەتەوە بڕوایان بە یەکڕیزیی عێراق نییە.

وتیشی: هەندێک سەرکردەی کورد پێیان وایە بەرژەوەندیی سیاسییان وەک هەرێم پەیوەستە بە لاوازبوونی بەغدا و ئاگادارین کە هەندێک گرووپ بە بەهرە وەرگرتن لە داهاتی نەوت و سەرچاوەکانی عێراق بەدوای لاوازکردنی ئەزموونی سیاسی و دەەسەڵاتی بەغداوەن.

خەزعەعلی زیادیشی کرد: لام وایە کێشەی سەرەکیی ڕێبەرانی سیاسیی کورد نەک لە بەغدا، بەڵکوو لە باوەڕ و ئەنگێزەکانی ڕێبەرانیدایە؛ ئەوان بەڕاست سیستەمی فیدراڵییان قبووڵ نییە و خۆیان بە خەڵکانێکی جیاواز دازنن کە زمان و مێژوو و فەرهەنگی تایبەت بە خۆیان هەیە و لەو سۆنگەوە خۆیان بە شیاوی پێکهێنانی دەوڵەتێکی سەربەخۆ دەزانن. کەواتە بە کردەوە لەگەڵ عێراقدا وەک سیستەمێکی کۆنفێدراتیو دەجووڵێنەوە، نەک فیدراتیو.