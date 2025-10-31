پێشوازی گەرمی خەڵکی سەقز لە قارەمانی جیهان؛ موبین عەزیمی



بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، ناوبراو لە یاری کۆتایی کێبڕکێیەکانی جیهانی زۆرانی ئازادی ژیر 23 ساڵ لە سێربێستان، توانی موخامد خانیۆف 5 بە 3 شکست بدات و میدالیای شانازی جیهان لە مل بکات.



موبین گەنجێکی خەڵکی سەقزە؛ خاوەن 4 میدالیای ئاسیایی، زیاتر لە 14 میدیالیای نێودەوڵەتی و یەکەم زۆرانبازی مێژووی کوردستانە کە توانیویە هاوکات میدالیاکانی جیهانی و ئاسیایی بە دەست بهێنێت.



فەرمانداری سەقز لە ئەو ڕێوڕەسمەدا لە تەرخان کردنی زەوینێک بە ڕووبەری 672 مەتر لە گەڕەکی فەرهەنگیانی 2 لەلایەن شارەوانی و ئەنجومەنی شاری سەقز بە موبین عەزیمی بۆ چێ کردنی خانووی زۆران هەواڵی دا.











