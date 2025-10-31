  1. وه‌رزش
AP ١٤٠٤ گەڵاڕێزان ٩ ١٠:٠١

پێشوازی گەرمی خەڵکی سەقز لە قارەمانی جیهان؛ موبین عەزیمی

پێشوازی گەرمی خەڵکی سەقز لە قارەمانی جیهان؛ موبین عەزیمی

محەمەد موبین عەزیمی، شێرەکوڕی کوردستان و قارەمانی جیهان، بە پێشوازی گەرمی خەڵکی شاری سەقز لەە پارکی مەولەوی کوردی ئەو شارە گەڕایەوە باوەش زێدی خۆی.


بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، ناوبراو لە یاری کۆتایی کێبڕکێیەکانی جیهانی زۆرانی ئازادی ژیر 23 ساڵ لە سێربێستان، توانی موخامد خانیۆف 5 بە 3 شکست بدات و میدالیای شانازی جیهان لە مل بکات.

موبین گەنجێکی خەڵکی سەقزە؛ خاوەن 4 میدالیای ئاسیایی، زیاتر لە 14 میدیالیای نێودەوڵەتی و یەکەم زۆرانبازی مێژووی کوردستانە کە توانیویە هاوکات میدالیاکانی جیهانی و ئاسیایی بە دەست بهێنێت.

فەرمانداری سەقز لە ئەو ڕێوڕەسمەدا لە تەرخان کردنی زەوینێک بە ڕووبەری 672 مەتر لە گەڕەکی فەرهەنگیانی 2 لەلایەن شارەوانی و ئەنجومەنی شاری سەقز بە موبین عەزیمی بۆ چێ کردنی خانووی زۆران هەواڵی دا.





