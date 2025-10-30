عێراقچی: لایەن بەرانبەر ئامادە بێت، ئێران ئامادەی دانوستانە

بە پێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، سەید عەباس عێراقچی، وەزیری دەرەوەی ئێران وتی: ئەگەر لایەنی بەرامبەر لە هەڵوێستێکی یەکسانەوە ئامادە بێت دادپەروەرانە دانوستان بکات، ئێرانیش ئامادەیە

ەزیری دەرەوە لە کۆبوونەوەی دیپلۆماسی ئابووری ئازەربایجانی ڕۆژهەڵات، جەختی کرد:

هەرکات لایەنە دانوستانکارەکان ئامادەبن لە پێگەیەکی یەکسانەوە بچنە ناو دانوستانێکی دادپەروەرانە و شەرەفمەندانە و بۆ ڕێککەوتنێک کە لەسەر بنەمای بەرژەوەندی هاوبەش بێت نەک تاکلایەنە و دوور لە هەڕەشە و تۆقاندن، کۆماری ئیسلامی ئێرانیش ئامادەیە؛ هەمیشە ئامادە بووە.

عێراقچی هەروەها بەڕێوەچوونی کۆنفرانسی داهاتووی دیپلۆماسی پارێزگاکانی لە هەرێمی باکووری ڕۆژئاوای ڕاگەیاند و ڕایگەیاند: لەم کۆنفرانسەدا بەڕێوەبەر و بەرپرسانی پارێزگاکانی باکووری ڕۆژئاوا، باڵیۆزی وڵاتانی ناوچەی قەفقاز، تورکیا، عێراق، هەروەها ژمارەیەک وڵاتی ئەوروپی و ئەفریقا ئامادە دەبن.

لە کۆتاییدا جەختی لەوە کردەوە: وەزارەتی دەرەوە پابەندە بە پاڵپشتی کەرتی تایبەت. ئەگەر پێویست بە هاوکاری و پاڵپشتی لە پرۆژەیەکدا هەبێت