هەنگاوە سەرەتاییەکانی هەسەدە بۆ ئاوێتەبوون لە ئەرتەشی سووریا

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر بە گێرانەوە لە ئاژانسی نورس‌پرێس، سەرچاوەگەلی ئاگادار ڕایان‌گەیاند کە هەسەدە ئەوڕۆ (چوارشەممە) لیستێکی پێکهاتوو لە 70 فەرماندەی خۆی بۆ ئاوێتەبوون لە پێکهاتەی ئەرتەشی سووریا ڕادەستی هاوپەیمانی نێودەوڵەتی کرد.

بە گوێرەی ئەو ڕاپۆرتە، ئەو 70 فەرماندەی هەسەدە بڕیارە لە سێ کەتیبەی سەربازی ناوچەکانی جەزیرە (پارێزگای حەسەکە)، فورات (پارێزگای ڕەقە)، دیرەزور و هەروەها کەتیبە تایبەتییەکانی ژێر چاودێریی ئەرکانی گشتیی ئەرتەشی سووریا چالاک بن کە یەک لەو کەتیبانە تەرخان دراوە بۆ ئۆپەراسیۆنی دژە تیرۆریزم بە هاوکاریی نزیکی هاوپەیمانی نێودەوڵەتی.