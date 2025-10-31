  1. سووریا
هەنگاوە سەرەتاییەکانی هەسەدە بۆ ئاوێتەبوون لە ئەرتەشی سووریا

هێزەکانی سووریای دیموکراتیک(هەسەدە) وەک یەکەم هەنگاوی بۆ ئاوێتەبوون لە پێکهاتەی بەرگریی سووریا، لیستێکی پێکهاتوو لە ناوی 70 فەرماندەی خۆی ئاراستە هاوپەیمانی نێودەوڵەتی کرد و بڕیارە ئەو فەرماندەیانە لە چوارچێوەی سێ کەتیبەی سەربازی لە ژێر چاودێریی ئەرکانی گشتیی ئەرتەشی سووریا هەڵسوکەوت بکەن.

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر بە گێرانەوە لە ئاژانسی نورس‌پرێس، سەرچاوەگەلی ئاگادار ڕایان‌گەیاند کە هەسەدە ئەوڕۆ (چوارشەممە) لیستێکی پێکهاتوو لە 70 فەرماندەی خۆی بۆ ئاوێتەبوون لە پێکهاتەی ئەرتەشی سووریا ڕادەستی هاوپەیمانی نێودەوڵەتی کرد.

بە گوێرەی ئەو ڕاپۆرتە، ئەو 70 فەرماندەی هەسەدە بڕیارە لە سێ کەتیبەی سەربازی ناوچەکانی جەزیرە (پارێزگای حەسەکە)، فورات (پارێزگای ڕەقە)، دیرەزور و هەروەها کەتیبە تایبەتییەکانی ژێر چاودێریی ئەرکانی گشتیی ئەرتەشی سووریا چالاک بن کە یەک لەو کەتیبانە تەرخان دراوە بۆ ئۆپەراسیۆنی دژە تیرۆریزم بە هاوکاریی نزیکی هاوپەیمانی نێودەوڵەتی.

