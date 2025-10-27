قوربانیانی ئاگرکەوتنەوەی ئاویەر، بە "خۆبەخشانی خزمەت" ناودێر کران

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، بێهزاد شەریفی‌پوور بەڕیوەبەری گشتیی سەرچاوە سروشتییەکانی کوردستان بە ئاماژە بە هەوڵ و پەیجووریی پارێزگاری کوردستان و پەسندکردانی داواکارییەکەی لە کارگرووپی نیشتمانی خۆبەخشانی خزمەت لە ڕێکخراوی بەڕیوەبەریی قەیرانی ئێران، وتی: خوالێخۆشبووان حەمید مورادی، چیاکۆ یووسفی‌نژاد و خەبات ئەمینی سێ گیان‌بەخت‌کردووی ڕووداوی ئاگرکەوتنەوەی ئاویەر و خوالێخۆشبوو ئیسماعیل کەریمی، جەنگەڵبانی گیان‌بەخت‌کردووی سەرچاوە سروشتییەکانی کامیاران بە "خۆبەخشانی خزمەت" ناودێر کران و ڕەوتە ئیدارییەکان بۆ ڕاپەڕاندنی ئەو بڕیارە دەستی پێکردووە.

وتیشی: پێشتر ئەم پەسنە بۆ ئەو خوالێخۆشبووانە لە کارگرووپی خۆبەخشانی خزمەتی پارێزگادا پەسند کرابوو و دۆسیەیان ڕەوانەی کارگرووپی نیشتمانی ڕێکخراوی ئیدارەی قەیرانی ئێران لە تاران کرابوو.