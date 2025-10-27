قورئان خوێنی میسری لە سنە: خەڵکی کوردستان لە هەموو دنیا زیاتر پێشوازی لە قورئانخوێن دەکەن

بە پێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، قورئان خوێنی بەناوبانگی میسری وتی: به هوی‌ چه‌واشه‌کاری هەندێک له میدیاکانی دەرەوە وێنەیەکی نادروست و دژ بە ڕاستییه‌کانی ئێران له نێو کومه‌ڵگه‌ی جیهانی‌ بڵاو کراوه‌وه‌ته‌وه، بەڵام ئەوەی کە من لە نێو وڵاتەکە بینیم، تێکەڵەیەک بوو لە خۆشیی دینی، ئارامیی کۆمەڵایەتی و بەرنامە قورئانییە فراوانەکان.که جیگه‌ی خوشحالیه.

موستەفا ئەحمەد عەبدەرەبە لە گفتوگۆیەکیدا بە پەیامنێری میدیای ئێران وتی: خەڵکی پارێزگای کوردستان بە گه‌رمی و شکوی زۆر لە پێشبڕکەی نێودەوڵەتی قورئانی پیرۆز به‌شدارییان کردووه، من تا ئێستا لە زیاتر لە ١٥ وڵات بۆ پێشبڕکەی قورئانی بەشداریم کردووە، بەڵام لە هیچ وڵاتێک وەک ئێران و بە تایبەتی کوردستان ئەوەندە پێشوازییەم نەبینبوو.

ئەو زیاد کرد: بەشداریکردنی زۆر لە لایەن چینه‌ جیاوازه‌کانی کوردستان له به‌شی ژنان بێت یان پیاوان، لە ڕێوڕه‌سمی‌ ئه‌م پێشبڕکەییه‌ و هه‌روه‌ها کۆڕ و کۆبوونه‌وه‌ قورئانییه‌کان، نیشانەیەکە لە باوەڕ و پاکی دڵی ئەم خەڵکە. کوردستانییه‌کان؛ خەڵکێکی پاک‌ نەجیب، ڕاستگۆ و باوەڕدارن کە خۆشی و ڕێزێکی تایبەتیان بۆ قورئانی پیرۆز هەیە.

ئەم قورئان خوێنه نێودەوڵەتیە بە ئاماژەدانەوە بە سەفەری خۆی بۆ ئێران وتی: سەفەرەکەم بۆ ئێران تێڕوانینی منی لەسەر ئەم وڵاتە گۆڕاند؛ چونکە مه‌خابن، هەندێک میدیاکان به سیاسه‌تیکی‌ ئامانجدار وێنەیەکی نادروست و دژ بە ڕاستییه‌کانی ناوخوی‌ ئێران بڵاو ده‌که‌نه‌وه، بەڵام ئەوەی لە نێو وڵاتەکە بینیم، هەست بوو بە خۆشیی دینی، ئارامیی کۆمەڵایەتی و بەرنامە قورئانییەکان.

عەبدەرەبە بەردەوام بوو و وتی: مه‌خابن هەندێک میدیای دژ بە ئێران بە بەکاربردنی فیتنە و هەواڵه چه‌واشه‌کارانه ده‌یانه‌ویت دڵساردی و گومان‌ له دڵی به‌رده‌نگ دروست بکەن به تایبه‌تی بۆ گەلی ئێران، بەڵام ئەوەی من بە چاو خوم لە کۆمەڵەگه‌ی ئێرانی بینیم، ئەوە بوو کە ئێرانییه‌کان؛ خەڵکێکی باوەڕدار، نەجیب و لایه‌نگری قورئانن.