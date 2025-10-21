بە راپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، مەسعوود پزشکیان سەرۆک کۆماری ئێران لە کۆبوونەوەی لەگەڵ ئەندامانی ژووری بازرگانی ئێراندا وتی: ئامانجی ڕۆژئاواییەکان لە چالاک‌کردنی سنەپ بەک، سنووردارکردنی ڕەوتی فرۆشی نەوتی ئێرانە. بەڵام بە بەهرەمەندی لە سەرچاوەگەلی مەزنی وزە، دەبێ پێشکەوتی وڵات بەپەلەتر بکرێت و بۆ ئەو مەبەستە دەبێ هەلومەرجی چالاکی بۆ هەناردەکاران ئاسان بکرێت. گەشەی هەناردە لە وڵاتدا نیشاندەری نەبوونی وابستەیی بە نەوت و گەشەی دامەزرانە.

پزشکیان وتیشی: ئەرکی سەر شانی دەوڵەت کە هەلومەرجی گونجاو بۆ هەناردەکان بڕەخسێنێت، چونکە دیپلۆماسی ئابووری لەگەڵ دراوسێکانی ئێران، دەرفەتێکی لەبارە بۆ هەناردە و سەرمایەدانەری و لە بەرامبەردا، هەناردەکاران دەبێ هوشیار بن کە کاڵای باش و بە کوالیتی باڵاوە هەناردە بکەن، بۆ ئەوەی نەبنە هۆی نامتمانەیی لەگەڵ دراوسێکان.