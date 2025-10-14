  1. ته‌کنۆلۆژیا
AP ١٤٠٤ ڕەزبەر ٢٢ ١١:٤٢

چارەسەریی شێرپەنجەی مەمک و هەرسەک بە دەرمانی ئێرانی

کۆمپانیایەکی زانست‌تەوەری ئێرانی توانسی دەرمانێکی نوێ بە ناوی "تێدرۆکس" بۆ چارەسەریی شێرپەنجەی مەمک و هەرسەک پەرە پێ‌بدات.

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، عەلی ئاقاجانی لە بەرپرسانی کۆمپانیای نانۆداروو پەژووهانی پەردیس، وێڕای ڕاگەیاندنی ئەو هەواڵە، وتی: دەرمانی تێدرۆکس گۆڕانکارییەکی گەورەیە لە بواری دەرمانی شێرپەنجە و بە شێوەی دەرمانی کنێژگە بەرهەم دێت.

وتیشی: لەو تێکنۆلۆژیا ئاڵۆزەدا، پادتەنەکان وەک هەڵگرێک، دەرمانگەلی کوژێنەری شانە شێرپەنجەییەکان بە وردبینی دەگەیێننە ئامانج و ئەمە دەبێتە هۆی ئەوەی کاریگەریی دەرمانەکە بە نیسبەتی دەرمانە ئاساییەکان، بە ڕادەیەکی زۆر، بەرزتر بێتەوە و پاشهاتی کەمتر لە خۆی بەجێ بێڵێت.

ئاقاجانی بە ئاماژە بەوەی کە ئەم دەرمانە، تەشەنەسەندنی نەخۆشییەکە بۆ شەش مانگ دوا دەخات، جەختی کرد: ئەم دەسکەوتە لە ئاستی جیهانی، گۆڕانکارییەکی گەورە و گرینگە لە بواری دەرمانی شێرپەنجە.

