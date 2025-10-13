"خلە دەرزی" هونەرمەندی 109 ساڵانی سەردەشتی ڕێزی لێگیرا

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، بەرپرسی گشت فەرهەنگ و ئیرشادی ئیسلامی ئازەربایجانی ڕۆژاوا لە ئەو بارەو وتی: لە ئەو دیدارە کە بەهۆی یەک تەمەن چالاکی هونەری و فەرهەنگی ئەو مامۆستاوە بەڕێوە چوو، بە پێشکەش کردنی لەوحی پێزانین و خەڵاتی، لە خزمەت و زەحمەتە بەنرخەکانی ناوبراو بە فەرهەنگ و مۆسیقای کورد دەسخۆش کرد.



خدر قادر گەرماوی کە 109 ساڵیەتی، بڕوانامەی پلە یەکی هونەری لە ئەنجومەنی لێکدانەوەی هونەرمەندان، نووسەران و شاعیرانی ئێرانی هەیە و لە چوار بواری هەنەری بەیت خوێنی ، حەیران و لاوک و شمشاڵ ژەنی مامۆستایەکی بێ وێنە دێتە ئەژمار.









