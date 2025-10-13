یەکەم فێستیڤاڵی نەتەوەیی وێنەی قالی دەستچنی "ماسی دەرهەم" لە کوردستان

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، یەکەم خولی فێستیڤاڵی نەتەوەیی وێنەی قالی دەستچنی "ماسی دەرهەم" بە ئامانجی کێشانی وێنەی فەرهەنگ، هونەر و ڕەچەڵەکی قالی دەستچنی ئێرانی بەڕێوە دەچێت.





مەهدی سوڵتانی بەرپرسی ئەو فێستیڤاڵە بە وتنی ئەوەی کە ئەو نەخشە ڕیشەی لە فەرهەنگی ئێرانی کۆن هەیە و بە لێکۆڵێنەوەکان، پێوەندیەکی نزیکی لەگەڵ ڕێوڕەسمی مێهر هەیە، زیادی کرد: قالی وەکوو سیمبولێک لە ڕەچەڵەک و فەرهەنگی دەوڵەمەندی نەتەوەیەک دەناسرێت و لە پشت هەر نەخش و نیگارێکەوە، چەندین چیرۆک ، ئەفسانە و فەرهەنگی بەربڵاو دەگاتە چاو کە فێستیڤاڵی ماسی دەرهەم بەدوای نیشان دانی سەرجەم ئەو لایەنانەیە.



هەروەها ڕایگەیاند کە ئەو فێستیڤاڵە لە پێنج بەشی وێنەی بەکۆمەڵ، یەک وێنەی حیرفەیی، یەک وێنەی حیرفەیی لە جوگرافیای بیجاڕ و یەک وێنەی گشتی بە مۆبایل بەڕێوە دەچێت و بەرهەم قبووڵ دەکات و هۆگران دەتوانن بەرهەکانیان تا ڕێكەوتی 10 ی خەزەڵوەری ئەمساڵ بنێرنە ئیدارەی ئەو فیستیڤاڵە هەڵکەوتوو کە بیجاڕ، بلواری ڕەحمانی، ئیدارەی فەرهەنگ و ئیرشادی شاری بیجاڕ.







