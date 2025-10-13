  1. ئێران
وەزیری دەرەوەی ئێران هۆکاری بەشداریی نەکردن لە کۆبوونەوەی میسری ئاشکرا کرد

سەبارەت بە ئامادەنەبوونی کۆماری ئیسلامیی ئێران لە لوتکەی شەرم شێخ، وەزیری دەرەوە ڕایگەیاند: ناتوانین لەگەڵ ئەو کەسانەدا دانیشتن بکەین کە هێرشیان کردۆتە سەر گەلی ئێران و بەردەوامن لە هەڕەشە و گەمارۆدان.

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، سەید عەباس عێراقچی لە تۆڕی کۆمەڵایەتی ئێکس نووسیویەتی: ئێران سوپاسگوزارە بۆ بانگهێشتنی لە لایەن سەرۆک سیسی بۆ بەشداریکردن لە لوتکەی شەرم شێخ. سەرەڕای خواستی پەیوەندی دیپلۆماسی، نە من و نە سەرۆک پزشکیان ناتوانین پەیوەندی لەگەڵ ئەو کەسانەدا بکەین کە هێرشیان کردووەتە سەر گەلی ئێران و بەردەوامن لە هەڕەشە و گەمارۆدان. وەزیری دەرەوەی ئێران ئاماژەی بەوەشکرد: بەڵام ئێران پێشوازی لە هەر دەستپێشخەرییەک دەکات کە کۆتایی بە کۆمەڵکوژی ڕژێمی ئیسرائیل لە غەززە بهێنێت و ببێتە هۆی دەرکردنی هێزە داگیرکەرەکان.

عێراقچی جەختی لەوە کردەوە: فەلەستینییەکان هەموو مافێکیان هەیە بۆ گەیشتن بە مافی بنەڕەتی چارەی خۆنووسین و هەموو وڵاتان ئەرکیان لەسەر شانە، زیاتر لە جاران، هاوکاریان بکەن بۆ پشتیوانیکردن لەم داواکارییە یاسایی و ڕەوایە.

وەزیری دەرەوە لە درێژەی قسەکانیدا وتی: ئێران هەمیشە هێزێکی سەرەکی بووە و دەبێت بۆ ئاشتی لە ناوچەکەدا. ئێران بە پێچەوانەی ڕژێمی تاوانباری ئیسرائیل بەدوای شەڕی بێکۆتایدا ناگەڕێت، بەتایبەتی لەسەر حیسابی ئەو هاوپەیمانانەی کە گوایە هاوپەیمانن.

