ڕاگەیێندراوی وەزارەتی دەرەوەی ئێران بۆ ئاگربڕی غەزە

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، وەزارەتی دەرەوەی کۆماری ئیسلامی ئێران سەبارەت بە جێگربوونی ئاگربڕ و زەروورەتی وەستاندنی کۆمەڵکوژییەکان، بە دەرکردنی ڕاگەیێندراوێک جەختی کرد: کۆماری ئیسلامی ئێران بەردەوام پاڵپشتی کردووە لە هەر هەنگاو و هەڵمەتێک بۆ دەستەبەرکردنی وەستانی شەڕی کۆمەڵکوژانە، کشانەوەی سەربازیی داگیرکەران، گەیشتنی یارمەتییە مرۆڤدۆستانەکان، ئازادی ئەسیرانی فەلەستینی و دابین‌کرانی مافی بنەمایی فەلەستینییەکان.

لەو ڕاگەیێندراوەدا هاتووە: ئێران وەک پاڵپشتی بەرخۆدانی ڕەوای گەلی فەلەستین لە بواری مسۆگەرکردنی مافی چارەی خۆنووسی، لەو دوو ساڵەدا لە هەموو دەفرایەتی دیپلۆماتیکی خۆی، بەتایبەت لە ئاستی ناوچە و ڕێکخراوی کۆمکاری ئیسلامی و هەروەها ڕێکخراوی نەتەوە یەکگرتووەکان، بۆ گوشارخستنە سەر ڕژیمی زایۆنی و پاڵپشتانی بۆ وەستاندنی کۆمەڵکوژی و کشاندنەوەی داگیرکەران لە غەزە بەهرەی وەرگرتووە.

وەزارەتی دەرەوەی ئێران جەختیشی کرد: کۆمەڵگای جیهانی بەرپرسە لە چاودێری و پێشگری لە پێشێل‌کاری و ناپابەندیی ڕژیمی زایۆنی لە ڕێککەوتنی ئەمجارەی.