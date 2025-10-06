سەفەری باراک و فەرماندەی سێنتکام بۆ کوردستانی سووریا

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر بە گێڕانەوە لە "الجزیره"، تام باراک ڕاسپاردەی تایبەتیی ئەمریکا بۆ کاروباری سووریا و دەریاوان برێد کۆپێر فەرماندەی ئەرکانی فەرماندەیی ناوەندی ئەمریکا(سێنتکام)، بۆ گفتوگۆ لەگەڵ "مەزلووم کۆبانی" فەرماندەی گشتیی هێزەکانی سووریای دیموکراتیک(هەسەدە) سەردانی باکووری ڕۆژهەڵاتی سووریایان کرد.

لە پاش دیدارەکە، تام باراک بە ئاماژە بەوەی کە ئەنجامدانی گفتوگۆ و دانوستانی گرینگ لەگەڵ فەرماندەی گشتیی هەسەدە، ئیدعای کرد: پێشڕەوی بەرەو وەدی‌هێنانی دوورنوێنی ترامپ سەبارەت بە دەرفەتدان بە سووریا و بەتواناکردنی سوورییەکان بۆ یەکگرتوویی لە پێناو گەیشتن بە ئاشتی، لە کاتی ئەنجامدانە.