بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، ئارش لهۆنی پارێزگای کوردستان ڕایگەیاند: ئێران دەیەوێت پێوەندی بازرگانی خۆی لەگەڵ هەرێمی کوردستان پەرەپێبدات و لە ئەو پێوەندیەدا ئاسانکاری زۆری بۆ بازرگانانی دوولایەنەکە کردووە.
ئارش لهۆنی: ئێران بەدوای پەرەپێدان بە پێوەندی بازرگانی خۆی لەگەڵ هەرێمی کوردستانە
پارێزگاری کوردستان وتی کە دانیشتووانی ناوچە سنوورییەکان دەتوانن بە بێ پێدانی باج لە ئەمساڵدا بڕی 540 ملیۆن دۆلار کاڵا لە هەرێمی کوردستانەوە هاوردە بکەن.
بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، ئارش لهۆنی پارێزگای کوردستان ڕایگەیاند: ئێران دەیەوێت پێوەندی بازرگانی خۆی لەگەڵ هەرێمی کوردستان پەرەپێبدات و لە ئەو پێوەندیەدا ئاسانکاری زۆری بۆ بازرگانانی دوولایەنەکە کردووە.
News ID 57095
Your Comment