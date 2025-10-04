  1. ئێران
AP ١٤٠٤ ڕەزبەر ١٢ ٠٨:٤٨

فەرماندەی فەیلەقی سوپای قودس، ئەنجامدەری ئۆپراسیۆنی غەزە ئاشکرا دەکات

فەرماندەی فەیلەقی سوپای قودس، ئەنجامدەری ئۆپراسیۆنی غەزە ئاشکرا دەکات

فەرماندەی سپای قودسی سوپای پاسداران جەختی لەوە کردەوە کە ئۆپەراسیۆنە لەلایەن حیزبوڵڵای لوبنانەوە ئەنجامدراوە، لە ڕاستیدا وەک ئەرکێکی ئیلاهی و ئیسلامی و ئایینی و هاوتەریب لەگەڵ بەرگریکردن لە ستەملێکراوان.

بە پێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، فەرماندەی سپای قودسی سوپای پاسداران جەختی لەوە کردەوە کە داواکاری ڕژێمی زایۆنیستی بۆ ئاگربەست نیشاندەری ناتوانی و شکستی ئەو ڕژیمەیە لە چەکداماڵینی حزبوڵا لە ئۆپەراسیۆنە سەربازییەکان بۆیە بەدوای چارەسەری سیاسیدا دەگەڕێت.

سەردار ئیسماعیل قائانی، فەرماندەی سپای قودسی سپای پاسدارانی لە بەرنامەیەکی تەلەفزیۆنی ئێراندا دەرکەوت و ڕایگەیاند کە کاتێک دەست پێکردنی ئۆپەراسیۆن لە غەززە ڕاگەیەندرا، ئیسماعیل هەنیە بە مەبەستی گەشتکردن بۆ عێراق بەرەو فڕۆکەخانە بوو و لە ڕاستیدا لە ڕێگای گەڕانەوەیدا ئاگادار کرابووەوە. ڕاشیگەیاند: ئەم ئۆپەراسیۆنە لەلایەن حیزبوڵڵای لوبنانەوە ئەنجامدراوە، لە ڕاستیدا وەک ئەرکێکی ئیلاهی و ئیسلامی و ئایینی و هاوتەریب لەگەڵ بەرگریکردن لە ستەملێکراوان، بە وریایی و حیکمەت و بڕیاری دروستی شەهید سەید حەسەن نەسروڵڵا.

قائانی زیادی کرد: حزبوڵا ڕۆڵێکی جیددی و کاریگەری هەبوو لە پاڵپشتیکردنی بەرخۆدانی فەلەستین و زنجیرەیەک ئۆپەراسیۆنی دژی دانیشتوانی باکووری ناوچە داگیرکراوەکان ئەنجامدا.

ناوبراو لە درێژەی قسەکانیدا وتی: خۆڕاگری و ئیمکاناتی فەرماندەکانی ئامادەبوو لە غەززە دەریخست کە ئەم ئۆپەراسیۆنە هەستیارە پێویستی بە وردبینی و پلانی تایبەتی هەیە. وەک ڕێبەری شۆڕش وتی "من نێوچاوانی ئەو کەسانە ماچ دەکەم کە ئەم کارە گەورەیەیان ئەنجامداوە" ئەم لێدوانە نیشانەی لە حیکمەت و گەورەیی ئەو کارەیە. لە کاتێکدا کەس ئاگاداری دەستپێکردنی ئۆپەراسیۆنەکە نەبووە، شەهید سەیید حەسەن نەسروڵڵا بە وردی و بە شێوەیەکی سیستماتیکی هەنگاوە پێویستەکانی خستەڕوو.

News ID 57060

Tags

Your Comment

You are replying to: .
    • captcha

    10 هه‌واڵی هه‌ڵبژارده‌

    یادداشت

    دیمانە

    راپۆرت