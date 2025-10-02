لاریجانی: ئەمریکا نایەوێت دانوستانی ڕاستەقینە بکات

بە پێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر،لاریجانی وتی: "پێدەچێت ئەمریکا و ئیسرائیل و ڕۆژئاوا تاڕادەیەکی زۆر گەیشتوون لە ئەو ئەنجامەی کە کاتێکی سنوورداریان هەیە بۆ گۆڕینی ژئیۆپۆلەتیکی ناوچەکە و بێ ئاگا نین لە تایبەتمەندییە گرنگەکانی ژئیۆپۆلەتیک لەم دۆخەی ئێستادا، کە بزووتنەوەی بەرخۆدانێکی کاریگەرە.
وتیشی ئامانجیان لەڕاستیدا نەهێشتنی بەرخۆدان لە وڵاتە جیاوازەکان و دامەزراندنی هەژموونی ئیسرائیلە. لەگەڵ ئەوەشدا پێویستە ئاماژە بەوە بکرێت کە هەژموونی ئیسرائیل ڕووبەڕووی سنووردارکردن دەبێتەوە؛ ئەوە بچووکە؛ دانیشتووانێکی جوولەکەی هەیە و ئایدۆلۆژیای تایبەتی خۆی هەیە بۆ ئەوەی باڵادەستی قبووڵ بکرێت، بەزۆری دەبێت هەژموونی فیکری، ئابووری یان تەکنەلۆژی هەبێت، بەڵام هیچ کام لەم تایبەتمەندیانە لە ئیسرائیلدا بە شێوەیەکی بەرچاو نابینرێن.
لاریجانی ڕوونیشی کردەوە: "بەڵام کاتێک لایەنی ئەمریکی بەڕاشکاوی دەڵێت مەودای مووشەکەکانتان دەبێت لە خوار 500 کیلۆمەترەوە بێت، ئەوە دەردەخات کە نایەوێت بە ڕاستی دانوستان بکات، واتە ئێمە هەموو ئەو ڕێگایانە ڕۆیشتووین، بەڵام ئەوان لە مێشکیاندایە کە دەرفەتێکیان لەبەردەمدایە و پێویستە سوودی لێ وەربگرن بۆ ئەوەی تێبگەن کە ڕووبەڕووی چ جۆرە نەتەوەیەک دەبنەوە، ڕاستە سەختی بۆ وڵاتەکە دروست دەبێت، بەڵام ئێمە دەبێت ئێمەش بەشێوەیەکی ڕاستی دانوستاندن بکەین".
Your Comment