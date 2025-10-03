پزشکێکی کورد، لە ڕیزی دوو لەسەدی بیرمەندانی یەکەمی جیهانە

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، لە نوێترین راپۆرتی زانکۆی ئەستنفۆرد، ناوی شەش ئەندامی لیژنەی زانستی زانکۆی پزشکی کوردستان لە ڕیزی دوو لەسەدی لێکۆڵەرانی یەکەمی جیهان درەوشایەوە.
ئەو ڕیزبەندیە بە پێی پێوەرەکانی زانست لەوانە ئاستی پشت بەستن، پێوەری H و کاریگەری زانستی لە ماڵپەڕی داتاکانیScopus ئەنجام دراوە.
ئەو سەرکەوتنە، جگە لە بەڵگەی تاکەیی لێکۆڵەران، پێگەی نێودەوڵەتی زانکۆی بەرز کردووەتەوە و بەستێنی هاوکاری زانستی جیهانی خۆش دەکات.
یووسف مورادی مامۆستای زانکۆی زانستە پزشکییەکانی کوردستان و بە ڕەچەڵەک خەڵکی گوندی نسل، لە ڕیزی سەدا 2 ی بیرمەندانی یەکەمی جیهانە.
