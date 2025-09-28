ئەمیر حاتەمی: دوژمن لەژێر چاوەدێری ئێمەدایه

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، ئەمیر سەرلەشکەر ئەمیر حاتەمی، فەرماندەی گشتی ئەرتەشی ئێران ڕایگەیاند: هێزە چەکدارەکان و بەتایبەتی ئەرتەشی ئێران، ڕاسپاردەی زۆر گرینگی بۆ پاسەوانی سەربەخۆیی، یەکپارچەیی خاک و دەسەڵاتی کۆماری ئیسلامی لە ئەستۆیە.



ناوبراو خوێندکاررانی ئەفەری خستە بەردەنگەوە و وتی: ئێوە لە ئەم ڕۆژانەدا، ئەرتەشێکتان هەڵبژارد کە دوژمن بە خەیاڵی خاو و لێکدانەوەی هەڵە، ئاسایشی وڵات، یەکپارچەیی خاک و سەربەخۆیی و دەسەڵاتی ئیسلامی خستووەتە بەر هەڕەشەوە بەڵام لە کۆتاییدا بە خۆڕاگری گەلی ئێران و هێزە چەکدارەکان شکستی هێنا و هێزە چەکدارەکان بە پشتیوانی گەل و ڕێنوێنییەکای ڕێبەر، دوژمنی لە گەییشتن بە خواستە ناڕەواکانیان پەشیمان کردەوە و شکستیانیان دا و گەلی گەورەی ئێران سەرکەوت.



ئەمیر سەرلەشەکر حاتەمی ئامادەیی هێزە چەکدارەکانی هەمیشەیی وەسف کرد و وتی: ئامادەیی هەمیشەیی هێزە چەکدارەکان، زۆر بەنرخە، ئێمە بەردەوام دوژمنمان لەژێر چاوەدێریە و لەگەڵ هەر جۆرە هەڵەیەکدا بە توندی بەرەوڕوو دەبینەوە.













