تیرۆریستەکان لە سووریا ێەکتر کەوڵ دەکەن

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر لە ئەلمەعلوومە، قەتری سمرمد کارناسی کاروباری ئەمنیەتی جەختی کرد کە پێکدادانێکی چڕ لە نێوان تیرۆریستەکان لەسەر پارە و کۆنترۆڵی ناوجە نەوتییەکان هاتووەتە ئاراوە.
ناوبراو زیادی کرد: کێشە لە نێوان سەرکردەی تیرۆریستەکان لە سووریا گەییشتووەتە قۆناغێکی مەترسیدار بە شێوەیەک کە هەر یەکە لە ئەو گرووپانە هەوڵ دەدەن کۆنترۆڵی شارە ستراتیژیەکانی سووریا بەدەستەوە بگرن.
کارناسێکی کاروباری ئەمنیەتی لە چڕ بوونەوەی پێکدادانە چەکدارییەکان لە نێوان تیرۆریستەکانی سووریا لەسەر پارە و سەرچاوە نەوتییەکان هەواڵی دا.
