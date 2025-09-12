نەتەوەیەکگرتووەکان: دەوڵەتی فەلەستین پێکبێت بەڵام بێ حەماس

بە پێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، کۆمەڵەی گشتی نەتەوە یەکگرتووەکان، ئەمڕۆ هەینی بە زۆرینەیەکی گەورە، دەنگی دا لەسەر ڕاگەیاندنێک کە "هەنگاوی کرداری، بە کاتێکی دیاریکراو و نەگەڕێنراو" بە ئاڕاستەی چارەسەری دو دەوڵەتی نێوان ئیسرائیل و فەلەستینییەکان، ئەوەش پێش کۆبونەوەیەکی سەرکردەکانی جیهان.

کۆمەڵەكە "ڕاگەیاندنی نیویۆرک"ی پەسەند کرد، کە ئامانجی پاڵنەرێکی نوێیە بە چارەسەری دو دەوڵەتی، لەگەڵ "كۆتاییهێنان بە جووڵانەوەی حەماس". هەروەها 142 وڵات پشتگیریان لەو هەنگاوە كرد و 10 وڵاتی دیكەش دژی بون، لە کاتێکدا 12 وڵات دەنگیان نەدا.

ئەو دەقەی کە پەسەند کرا، بە ڕونی سەركۆنەی جوڵانەوەی حەماس و هێرشەکەی 7ی ئۆكتۆبەر دەکات و داوای لێدەکات چەک دابنێت. كە لە حەوت لاپەڕە پێکدێت، بەرهەمی کۆنفرانسێکی نێودەوڵەتییە کە لە مانگی (تەمموز/7)ی ڕابردودا لەلایەن سعودیە و فڕەنساوە ڕێکخرابو، لەبارەی ململانێی دەیان ساڵەوە. كە ئەمریکا و ئیسرائیل بایکۆتی کۆنفرانسەكەیان کرد.