ئاگرکەوتنەوە لە بەندەرێکی باشووری ئێران

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، ئەبوو تالب گرایلو وتی: کاتژمیر 6 و 25 خولەکی بەیانی ئەمڕۆ 19 ی خەرمانان، یەکێک لە کۆگاکانی هیدروکاربۆنی قورسی کۆمپانیای سەرمایەدانەری کەرتی تایبەت لە ناوچەی تایبەتی ئابووری بەندەری ئیمام خومەینی ئاگری تێبەربوو.
ناوبراو زیادی کرد: بە هەوڵی خێرا و دەستبەجێی تیمەکانی فریاکەوتن، ئاگرەکە بە بێ پێداویستی بە چۆڵ کردنی وەجبەکان و بە هێچ جۆرە خەسارێکی گیانی لە کاتژمێر 9 و 15 خولەک بەتواوەتی کۆنترۆڵ کرا.
بەرپرسی گشتی بەندەرەکان و دەریاوانی خوزستان لە کۆنترۆڵی ئاگرکەوتنەوەی هوماری هیدروکاربۆنی لە کۆگای بەندەری ئیمام خومەینی بە بێ خەساری گیانی هەواڵی دا.
