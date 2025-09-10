  1. ئێران
AP ١٤٠٤ خەرمانان ١٩ ١٤:٠٧

ئاگرکەوتنەوە لە بەندەرێکی باشووری ئێران

ئاگرکەوتنەوە لە بەندەرێکی باشووری ئێران

بەرپرسی گشتی بەندەرەکان و دەریاوانی خوزستان لە کۆنترۆڵی ئاگرکەوتنەوەی هوماری هیدروکاربۆنی لە کۆگای بەندەری ئیمام خومەینی بە بێ خەساری گیانی هەواڵی دا.

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، ئەبوو تالب گرایلو وتی: کاتژمیر 6 و 25 خولەکی بەیانی ئەمڕۆ 19 ی خەرمانان، یەکێک لە کۆگاکانی هیدروکاربۆنی قورسی کۆمپانیای سەرمایەدانەری کەرتی تایبەت لە ناوچەی تایبەتی ئابووری بەندەری ئیمام خومەینی ئاگری تێبەربوو.

ناوبراو زیادی کرد: بە هەوڵی خێرا و دەستبەجێی تیمەکانی فریاکەوتن، ئاگرەکە بە بێ پێداویستی بە چۆڵ کردنی وەجبەکان و بە هێچ جۆرە خەسارێکی گیانی لە کاتژمێر 9 و 15 خولەک بەتواوەتی کۆنترۆڵ کرا.

News ID 56753

Tags

Your Comment

You are replying to: .
    • captcha

    10 هه‌واڵی هه‌ڵبژارده‌

    یادداشت

    دیمانە

    راپۆرت