  1. سووریا
AP ١٤٠٤ خەرمانان ١٩ ٠٨:٢٩

نەتەوە یەکگرتووەکان: 16.5 ملیۆن سووری برسین

نەتەوە یەکگرتووەکان: 16.5 ملیۆن سووری برسین

لەسای بەهانەدانی دەسەڵاتی ڕژیمی جۆلانی لە سووریا بە مەعاش و دۆخی جەماوەریی ئەو وڵاتە، زیاتر لە 16.5 ملیۆن سووری پێویستیان بە یارمەتیی مرۆڤدۆستانەیە.

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر بە گێڕانەوە لە "المیادین"، ئادام عەبداڵ مولی هاوئاهەنگ‌کەری کاروباری مرۆڤدۆستانەی ڕێکخراوی نەتەوە یەکگرتووەکان لە سووریا، بە ئاماژە بە گەڕانەوەی 2.5 ملیۆن ئاوارە و پەنابەر سووری بۆ وڵاتەکەیان لە پاش ڕووخانی بەشار ئەسەد، وتی: ئێستاکە نزیکەی 16.5 ملیۆن کەس لە هاووڵاتیانی سووریا پێویستیان بە یارمەتیی مرۆڤدۆستانەیە.

وتیشی: سووریا هێشتاش بەرەوڕووی گرفت و قەیرانی ئاوارەکانە، چونکە زیاتر لە 6 ملیۆن سووری هێشتا لەناوخۆی وڵاتەکەیان بە هۆی ڕووخانی ماڵ و زێدەکەیان ئاوارەن و هاوکات زیاتر لە 6 ملیۆن کەسیش لە وڵاتانی دیکەدا پەنابەرن.

عەبداڵ مولی بە ئاماژە بە زیان‌ دیتن و ڕووخانی لەسەدا 24ی ماڵەکان لە سووریا لە ماوەی ساڵانی ڕابردوو، جەختی کرد: بە ئاوڕدانەوە لە دۆخی دژواری خەڵکی ئەم وڵاتە، بوودجەیەک کە ڕێکخراوی نەتەوە یەکگرتووەکان بۆ داکۆکی و پاڵپشتی لەو بوارەدا تەرخانی کردووە، زۆر کەم و بەرچاو نەهاتووە.

News ID 56740

Tags

Your Comment

You are replying to: .
    • captcha

    10 هه‌واڵی هه‌ڵبژارده‌

    یادداشت

    دیمانە

    راپۆرت