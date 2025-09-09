  1. جیهان
هێرشی ئیسڕائیل بۆ سەر قەتەر؛ بنکەی ڕێبەرانی حەماس بوردۆمان کرا

تەقینەوەکەی دەوحە لە ئەنجامی ئۆپەراسیۆنی ئیسرائیل بوو بۆ تیرۆرکردنی سەرکردەکانی بزووتنەوەی حەماس.

بە پێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، کەمێک پێش ئێستا ئیسڕائیل هێرشی کردە سەر بینایەک لە دەوحەی قەتەر کە شوێنی کۆبوونەوەی ڕێبەرانی حەماس بوو.

دەوترێت ئامانجی هێرشەکە خەلیل ئەلحلیە ڕێبەری حەماس بووە.

