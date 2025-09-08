  1. ئابووری
40 مۆڵەتی کرانەوەی کارگەی پیشەسازی لە کوردستان دراوە

جێگری کاروباری پیشەسازی، کانگا و بازرگانی کوردستان لە پێدانی 40 مۆڵەتی دامەزرانی کارگەی پیشەسازی لەو پارێزگایە لە 5 مانگی سەرەتایی ئەمساڵی هەتاوی(1404) هەواڵی دا.

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، حسێن حەمیدی وتیشی: بەپێی مۆڵەتە دەرکراوەکان، ئاستی سەرمایەدانەریی پێشبینی‌کراوە 6 هەزار و 351 ملیارد و 452 ملیۆن ڕیاڵە کە بە وەبەرهێنانی تەواوی ئەو یەکەیانە، 780 هەلی کار و پیشەی نوێ لە پارێزگای کوردستاندا دەڕەخسێت.

ناوبراو بە ئاماژە بە دانەخرانی هیچ یەکەیەکی پیشەسازی لەو ماوەیەدا لە کوردستان، زیادی کرد: پێدانی ئەو مۆڵەتانە نیشاندەری مەیل و ئارەزووی سەرمایەدانەران بۆ هەنگاونانە بواری بەرهەم‌هێنان و گەشەی دەفرایەتی پیشەسازیی پارێزگای کوردستانە و ئیدارەی پیشەسازی، کانگا و بازرگانی کوردستان بە ڕاپەڕاندنی سیاسەتی داکۆکی و ئاستەنگ‌سڕینەوە، هەوڵی ڕەخساندنی هەلومەرجی سەرمایەدانەری و کارڕەخساندنی پاوەجێ لە پارێزگا دەدات.

