خانمێکی ئێرانی بۆ جاری شەشەم بووە قارەمانی جیهان

ڤۆشۆکاری هەڵبژاردەی نەتەوەیی خانمانی ئێران بۆ جاری شەشەم توانی میدالیای زێڕی کێبڕکێی قارەمانی جیهان لە مل بکات.

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، شەهربانوو مەسنووریان کە پێشتر 5 میدالیای زێڕی جیهانی بردبووەوە، لە بڕازیل شەشەمین زێڕی جیهانیشی لە مل کرد.

ناوبراو دوێنێ لە یاریی کۆتایی شەڕی ساندای کێشی 75 کیلۆگرام لەگەڵ شی وانی لە هیندەوە کێبڕکێی دا و بە ئەنجامی 2 بە سفر بە شێوەیەکی یەکلایی سەرکوەت و میدالیای زێڕی بەدەست هێنا. مەنسووریان بۆ گەییشتن بە یاری کۆتایی یاریزانگەلێک لە میسر و ئەمریکای بەزاندبوو.



