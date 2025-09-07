خانمێکی ئێرانی بۆ جاری شەشەم بووە قارەمانی جیهان

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، شەهربانوو مەسنووریان کە پێشتر 5 میدالیای زێڕی جیهانی بردبووەوە، لە بڕازیل شەشەمین زێڕی جیهانیشی لە مل کرد.



ناوبراو دوێنێ لە یاریی کۆتایی شەڕی ساندای کێشی 75 کیلۆگرام لەگەڵ شی وانی لە هیندەوە کێبڕکێی دا و بە ئەنجامی 2 بە سفر بە شێوەیەکی یەکلایی سەرکوەت و میدالیای زێڕی بەدەست هێنا. مەنسووریان بۆ گەییشتن بە یاری کۆتایی یاریزانگەلێک لە میسر و ئەمریکای بەزاندبوو.







