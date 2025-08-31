  1. عێراق و هەرێمی کوردستان
AP ١٤٠٤ خەرمانان ٩ ١٣:٣٣

ڕاکێشانی سەدان تیرۆریستی سەر بە جۆلانی بۆ ناو عێراق

ئەندامی هاوپەیمانی ئەنبار سەبارەت بە سیناریۆی نوێی ئەمریکا لە دژی ئەو وڵاتە بۆ یارمەتی ڕژیمی جۆلانی هۆشداریی دا.

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر لە ئەلمەعلوومە، عەبدولەتیف ئەحمەد دەلیلی ئەندامی هاوپەیمانی ئەنبار ڕایگەیاند کە ئەمریکا بەدوای لەناوبردنی ئاسایشی ئەو وڵاتە لو ڕێگای هاوکاری لەگەڵ ڕژیمی جۆلانی و گرووپەکانی سەر بە ئەوە.

دەلیمی وتی: لە ئێستادا ئەمریکییەکان سەدان تیرۆریستی جێگیر لە سوریایان ڕاکێشاوە بۆ دزە لە نێو ناوچە ڕۆژاواییەکانی پارێزگای ئەنبار و دیکەی پارێزگاکانی عێراق.
ناوبراو وتیشی: هاوپەیمانی نێودەوڵەتی بە سەرکردەیی ئەمریکا ڕێگا بۆ جێبەجێ کردنی سیناریۆی نوێ لە عێراق بە ئامانجی لەناوبردنی ئاسایشی ئەو وڵاتە دەکاتەوە.
