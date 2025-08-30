جۆری پێشکەوتووی مانگیلەی کەوسەر ڕوونوێنی کرا

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، 15 خەزەڵوەری ساڵی ڕابردوو مانگیلەی کەوسەری یەک و هۆدهۆد بە هاوێژەری ڕووسیایی سایۆز نێردرایە بۆشایی ئاسمان و کەمتر لە یەکساڵ و تاقی کردنەوەی کۆتایی نموونەی دووهەم و پێشکەوتووی کەوسەر کۆتایی هات و چاوەروانی هاویشتنە.



کێشێ ئەو مانگیلە 50 کیلۆگرامە کە لە خولگەی 500 کیلۆمەتری جێگیر دەبێت و تا چەند مانگی دیکە بە هاوێژەری ڕووسیایی سایۆز دەهاوێژرێت.



