جۆری پێشکەوتووی مانگیلەی کەوسەر ڕوونوێنی کرا

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، 15 خەزەڵوەری ساڵی ڕابردوو مانگیلەی کەوسەری یەک و هۆدهۆد بە هاوێژەری ڕووسیایی سایۆز نێردرایە بۆشایی ئاسمان و کەمتر لە یەکساڵ و تاقی کردنەوەی کۆتایی نموونەی دووهەم و پێشکەوتووی کەوسەر کۆتایی هات و چاوەروانی هاویشتنە.
کێشێ ئەو مانگیلە 50 کیلۆگرامە کە لە خولگەی 500 کیلۆمەتری جێگیر دەبێت و تا چەند مانگی دیکە بە هاوێژەری ڕووسیایی سایۆز دەهاوێژرێت.
جۆری پێشکەوتووی مانگیلەی کەوسەر بە ئامادەبوونی سەرۆکی ڕێکخراوی گەردوونی ئێران ڕوونوێنی کرا.
