چالاکی کۆمپانیای نەوتیی هانت ئۆیلی ئەمریکا لە هەرێمی کوردستان

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر لە ڕۆیتێرز، کۆمپانیای ئەمریکی هانت ئۆیل ڕایگەیاند کە چالاکییەکانی خۆی لە هەرێمی کوردستان دەست پێکردووەتەوە؛ ئەو هەوڵە دوای هێرشی درۆنی یەک مانگ لەمەوپێش بۆ سەر کێڵگە نەوتییەکانی ئەو کۆمپانیا لە پارێزگای دهۆک ئەنجام دەدرێت. وتەبێژی ئەو کۆمپانیا وتی چاوەڕوانی دەکرێت کە تا کۆتایی ئەم مانگە بگەڕێنەوە سەر دۆخی ئاسایی.
هەرێمی کوردستان کە بەشێک لە نەوتی عێراق هەناردەی بازاڕە نێودەوڵەتییەکان دەکات لە مانگەکانی دواییدا بەرەوڕووی بەرز بوونەوەی هەڕەشەی ئەمنیەتی بۆ سەر ژێرخانەکانی وزە بەربڵاو بووەتەوە، کە ئەگەر درێژەی هەبێ دەتوانێت کاریگەری نەرێنی لەسەر داهاتە نەوتیییەکانی هەرێم دابنێت.
کۆمپانیای نەوتی ئەمریکی هانت ئۆیل ڕۆژی هەینی ڕایگەیاند کە چالاکییەکانی خۆیی لە هەرێمی کوردستان دەست پێکردووەتەوە؛ هەوڵێک کە نزیک بە یەک مانگ دوای هێرشی درۆنی بۆ سەر کێڵگەی نەوتی دهۆک ئەنجام دەدرێت.
بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر لە ڕۆیتێرز، کۆمپانیای ئەمریکی هانت ئۆیل ڕایگەیاند کە چالاکییەکانی خۆی لە هەرێمی کوردستان دەست پێکردووەتەوە؛ ئەو هەوڵە دوای هێرشی درۆنی یەک مانگ لەمەوپێش بۆ سەر کێڵگە نەوتییەکانی ئەو کۆمپانیا لە پارێزگای دهۆک ئەنجام دەدرێت. وتەبێژی ئەو کۆمپانیا وتی چاوەڕوانی دەکرێت کە تا کۆتایی ئەم مانگە بگەڕێنەوە سەر دۆخی ئاسایی.
Your Comment