مووشەکە کرووزەکانی ئێران ئامانجەکانیان پێکا

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، لە درێژەی قۆناغی سەرەکیی مانۆڕی مووشەکی هێزی پاوەجیی 1404ی هێزی دەریایی ئەرتەش، جۆرەکانی مووشەکی کرووزی دەریایی بە بڕەوی جۆراوجۆر، بە هاویشتن لە کەنارەکان و بە سەر پاپۆرەکانەوە، سەرکەوتووانە ئامانجەکانیان لە باکووری ئەقیانووسی هیند و دەریای عەمان پێکا.

لەم قۆناغە لە مانۆڕ، کۆپاپۆری مووشەک‌هاوێژی "گەناوە" و کۆپاپۆرشکێنی "سەبەلام" مووشەکگەلی کرووزی دەریایی "نەسیر" و "قەدیر" و مووشەکی کەنارئاوی و دژە پاپۆری "قادر" لە سیستەمی کەنارئاوی ویلایەتی 2، هاوکات ئامانجە دیاری‌کراوەکانیان لە دەریادا پێکا و لەناویان برد.