پێوەندی ئابووری و فەرهەنگی کرماشان لەگەڵ هەرێمی کوردستان پەرە دەستێنێت

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، لە ئەو کۆبوونەوە کە بە هەوڵی پارێزگاری کرماشان بەڕێوە چوو، بە ئامانجی تۆکمە کردنەوەی پێوەندی ئابووری و فەرهەنگی نێوان پارێزگای کرمشان و بەرز کردنەوەی بەشی کرماشان لە هەناردەکان بۆ هەرێم بەڕێوە چوو.





یەکێک لە پرسە گرینگەکان لە ئەو کۆبوونەوە زیاد کردنەوەی پانتایی پرسی پەرویز خان بە مەبەستی ئاسانکاری هاتوچۆ و تۆکمە کردنەوەی هەناردەکان لە پارێزگای کرماشانەوە بوو.

هەروەها لەسەر کردنەوەی سنووری نوێ لە نێوان ئەو پارێزگا و هەرێم بە مەبەستی تۆکمە کردنەوەی پێوەندی ئابووری و کۆمەڵایەتی جەخت کرا.



هەروەها لە ئەو کۆبوونەوە دەفرایەتیەکانی پارێزگای کرماشان لە بواری پیشەیی، زانستی، پزشکی، دەرمانی، تەکنیکی و پێشانگایی، شی کرایەوە و کردنەوەی بەشی زانکۆیی لە هەرێم لە دوو بەشی عەرەبی و کوردی دەتوانێت پێوەندی زانستی وفەرهەنگی زیاد بکاتەوە.



