ئێران دانوستان لەگەڵ ئەمریکای ڕەتکردەوە

وتەبێژی وەزارەتی دەرەوەی ئێران لە وەڵامی پرسیارێکی ڕۆژنامەنووسان سەبارەت بە پاگەندەی دوێنێی سەرۆک کۆماری ئەمریکا سەبارەت بە دانوستان لەگەڵ ئێران وتی: لە ئێستادا هیچ پرۆسەیەکی دانوستان لە نێوان ئێران و ئەمریکادا نییە.

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، ئیسماعیل بەقایی، وتەبێژی وەزارەتی دەرەوەی ئێران، لە وەڵامی پرسیاری ڕۆژنامەنووسان سەبارەت بە پاگەندەی دوێنێی سەرۆک کۆماری ئەمریکا سەبارەت بە دانوستان لەگەڵ ئێران وتی: لە ئێستادا هیچ پرۆسەیەکی دانوستان لە نێوان ئێران و ئەمریکادا نییە.

وتەبێژی وەزارەتی دەرەوە بە ئاماژەدان بە مێژووی دووبارە شکاندنی بەڵێنەکان و زیادەڕەوی لە داخوازییەکانی ئەمریکا ڕایگەیاند: وەک وەزیری دەرەوە چەندین جار جەختی لەسەر کردووەتەوە، دانوستان لەگەڵ لایەنێک کە باوەڕی بە یەکسانی و هاوسەنگی دانوستانەکان نییە، شانازی بە هەڵەکانی خۆی دەکات لە دەستدرێژی سەربازی دژی ئێران و کوشتنی منداڵانی ئێرانی، و بە ڕوونی هەوڵی سەپاندنی خۆی دەدات داواکارییەکان، هیچ پاساوێکی لۆژیکی نییە”.

لە وەڵامی پرسیارێکی دیکەدا سەبارەت بەو پەیامەی سەرۆک کۆماری ئلران بۆ شازادەی جێنشینی سعودیە و پەیوەندییەکەی بە سەردانەکەی شازادەی جێنشینی سعودیە بۆ ئەمریکا، وتەبێژی وەزارەتی دەرەوەی ئێران وتی: پەیامی سەرۆک کۆمار بۆ شازادەی جێنشینی سعودیە کە لەلایەن بەرپرسی نوێی ڕێکخراوی حەج و زیارەتی وڵاتەکەمانەوە پێشکەش کرا، تەنیا ناوەڕۆکێکی دوولایەنەی هەبوو و سوپاس و پێزانینی کۆماری ئیسلامی ئێرانی لە سعودیە بۆ ئەو خزمەتانەی لەخۆگرتبوو لە مەراسیمی حەجی ساڵی ڕابردوودا بۆ حاجیانی ئێرانی دابینکرا و گرنگی بەردەوامی هاوکاری و هەماهەنگی بۆ بەڕێوەچوونی سەرکەوتووانەی ڕێوڕەسمی حەجی ئەمساڵ."

