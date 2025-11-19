ئێران دانوستان لەگەڵ ئەمریکای ڕەتکردەوە

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، ئیسماعیل بەقایی، وتەبێژی وەزارەتی دەرەوەی ئێران، لە وەڵامی پرسیاری ڕۆژنامەنووسان سەبارەت بە پاگەندەی دوێنێی سەرۆک کۆماری ئەمریکا سەبارەت بە دانوستان لەگەڵ ئێران وتی: لە ئێستادا هیچ پرۆسەیەکی دانوستان لە نێوان ئێران و ئەمریکادا نییە.

وتەبێژی وەزارەتی دەرەوە بە ئاماژەدان بە مێژووی دووبارە شکاندنی بەڵێنەکان و زیادەڕەوی لە داخوازییەکانی ئەمریکا ڕایگەیاند: وەک وەزیری دەرەوە چەندین جار جەختی لەسەر کردووەتەوە، دانوستان لەگەڵ لایەنێک کە باوەڕی بە یەکسانی و هاوسەنگی دانوستانەکان نییە، شانازی بە هەڵەکانی خۆی دەکات لە دەستدرێژی سەربازی دژی ئێران و کوشتنی منداڵانی ئێرانی، و بە ڕوونی هەوڵی سەپاندنی خۆی دەدات داواکارییەکان، هیچ پاساوێکی لۆژیکی نییە”.

لە وەڵامی پرسیارێکی دیکەدا سەبارەت بەو پەیامەی سەرۆک کۆماری ئلران بۆ شازادەی جێنشینی سعودیە و پەیوەندییەکەی بە سەردانەکەی شازادەی جێنشینی سعودیە بۆ ئەمریکا، وتەبێژی وەزارەتی دەرەوەی ئێران وتی: پەیامی سەرۆک کۆمار بۆ شازادەی جێنشینی سعودیە کە لەلایەن بەرپرسی نوێی ڕێکخراوی حەج و زیارەتی وڵاتەکەمانەوە پێشکەش کرا، تەنیا ناوەڕۆکێکی دوولایەنەی هەبوو و سوپاس و پێزانینی کۆماری ئیسلامی ئێرانی لە سعودیە بۆ ئەو خزمەتانەی لەخۆگرتبوو لە مەراسیمی حەجی ساڵی ڕابردوودا بۆ حاجیانی ئێرانی دابینکرا و گرنگی بەردەوامی هاوکاری و هەماهەنگی بۆ بەڕێوەچوونی سەرکەوتووانەی ڕێوڕەسمی حەجی ئەمساڵ."