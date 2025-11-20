پشکی کورد لە هەڵبژاردنی پەرلەمانی عێراق



بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، هەڵبژاردنەکانی ئەم دواییەی عێراق، پارتی دیمۆکراتی کوردستان بە ڕێبەرایەتی مەسعوود بارزانی دووبارە خستووەتە پێگەی یەکێک لە گینگترین ئەکتەرە سیاسیەکانی ئەو وڵاتە؛ پارتێک کە نە تەنیا ڕێبەرایەتی هەرێم دەکات، بەڵکوو ئێستا لە ڕەوتی پێکهێنانی حکومەت و ناوەندەە فیدراڵیەکانیش ڕۆڵی دیاریکەری هەیە.

هەستانەوەی دووبارەی پارتی دیمۆکراتی کوردستان



پارتی دیمۆکراتی کوردستان بەە وەدەستهێنانی 27 کورسی لە پەرلەمانی عێراق پێگەی خۆیی وەکوو گەورەترین هێزی کوردی قایم کردووەتەوە. حەو حزبە لە موسڵ، ناوەندی پارێزگای نەینەواش زیاتر لە هێزە سوننە عەرەبەکان دەنگی بەدەست هێناوە؛ ناوچەیەک کە هەمیشە پێگەی بەهێزی لایەنە عەرەبیەکان بووە.



لە بەرانبەردا، یەکێتی نیشتمانی بە ڕێبەرایەتی بافڵ تاڵەبانی بە 18 کورسی بوونی خۆی پاراست و هێشتا کێشێکی گرینگ لە لێکدانەوەکانی پێکهێنانی حکومەتە.



هەولێر، ناوەندی چەقەچەق بۆ پێکهێنانی حکومەتی نوێی عێراق



بە ئەم ئەنجامەوە، هەولێر بووەتە شوێنی مەبەستی سەرەکی هێزە سیاسیەکانی عێراق بۆ پێکهێنانی هاوپەیمانی و دەست نیشان کردنی سەرۆک وەزیرانی داهاتوو. محەمەد شیاع سوودانی سەرۆک وەزیرانی ئێستا، تەنیا چەند ڕۆژ دوای ڕاگەیاندنی ئەنجامەکان چووەتە هەولێر؛ سەفەرێک کە بە وتەی سەرچاوەکان، هەوڵێکی بەپەلەیە بۆ ڕاکێشانی پاڵپشتی کوردەکان بۆ بەردەوام بوونی سەرۆک وەزیری.





دۆخی دژواری سوودانی بۆ ڕاکێشانی پاڵپشتی بارزانی



سەرەڕای ئەوەی کە سوودانی پێویستی بە دەنگی کوردەکان هەیە، پارتی ڕوانینێنی ئەرێنی بە کردەوەی حکومەتەکەی ئەو نییە. گوشاری ئابووری و دارایی حکومەتی فیدراڵ - داخستنی کاتی مووچەی فەرمانبەرانی هەرێم و ڕاگرتنی هەناردەی نەوت لە هێڵی بۆری جیهان- ئاڵۆزی جیدی دروست کردووە و کۆمەڵگای هەرێمی بردووەتە لێواری نائارامیەوە.



بەم حاڵەوە، ڕێبەرانی هەرێم دەزانن کە ئەو گوشارانە بڕیاری تاکی سوودانی نەبووە، بەڵکوو بەهۆی سیاسەتەکانی چوارچێوەی هاوئاهەنگیەوە بووە. ئێستا هەندێک لە هەمان گرووپانە بۆ پێکهێنانی گەورەترین لایەنی پەرلەمانی بەدوای هاوپەیمانی لەگەڵ پارتین - تەنانەت ئەگەر بە واتای وەلانانی سوودانی بێت.



هەڵبژاردنی نێوان " خراپ و خراپتر" بۆ بارزانی؟

شرۆڤەکاران دەڵێن بارزانی لەوانەتە لە کۆتاییدا لە نێوان دوودانە خراپدا یەکێکیان هەڵدەبژێرێت و ئەویش لەوانەیە سوودانی بێت، بەڵام ئەم جارە بە مەرجی دیاری کراو و دەستەبەری انستی. چونکوو کوردەکان پێیان وایە چوارچێوەی هاوئاهەنگی دوای هەڵبژاردنەکانی ڕابردوو بەڵێنی بەربڵاوی دا، بەڵام دوای جێگیر بوونی لە دەسەڵات هیچ یەکەی جێبەجێ نەکرد.



لە دۆخێکدا کە پێکهێنانی حکومەتی نوێ چووەتە قۆناغی هەستیارەوە، کوردەکان بە 45 کورسیەوە بە گشتی لە دۆخێکدان کە دەتوانن نەتەنیا پێگەی بەرزیان لە دانوستانەکان هەبێت، بەڵکوو ڕێگای حکومەتی داهاتوو، سیاسەتە نەوتیەکان و پێوەندی بەغدا و هەولێر دیاری بکەن.







