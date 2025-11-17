گفتوگۆی گرینگی وەزیرانی دەرەوەی ئێران و ڕووسیا لەبارەی دۆسیەی ئەتۆمی تاران

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، بە گێڕانەوە لە ماڵپەڕی ڕاگەیاندنی وەزارەتی دەرەوەی ڕووسیا، سەید عەباس عێراقچی و سێرگەی لاڤرۆف لە گفتوگۆیەکی تەلەفونیدا بە داکۆکی لە زەروورەتی چارەسەریی ناکۆکیی نێوان ئەفغانستان و پاکستان لە ڕێگەی ئامرازی سیاسی و دیپلۆماسییەوە، سەبارەت بە پرسە گرینگەکانی ناوچە ڕایان گۆڕییەوە.

هەروەها لەو پەیوەندییەدا، وەزیری دەرەوەی ڕووسیا ئەنجامدانی "هاوئاهەنگییە زەمانییەکان" بۆ پلانی ئەتۆمی ئێران بەر لە دەسپێکی کۆبوونەوەی شۆڕای حوکامی ئاژانسی نێودەوڵەتیی وزەی ئەتۆمی بیر هێنایەوە و لایەنەکان هاوکات جەختیان لە پەرەدان بە پەیوەندییە دوو قۆڵییەکان لە ئاستە جۆراوجۆرەکاندا کرد.