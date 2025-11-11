  1. ئێران
AP ١٤٠٤ گەڵاڕێزان ٢٠ ١٨:٣٨

ئیتلاعاتی سپا: تۆڕێکی دژە ئەمنی ئەمریکی-ئیسرائیلی لە ئێران تێک‌شکا

ئیتلاعاتی سپا: تۆڕێکی دژە ئەمنی ئەمریکی-ئیسرائیلی لە ئێران تێک‌شکا

ڕێکخراوی ئیتلاعاتی سپا لە ناسین و تێکشکاندنی تۆڕێکی دژە ئەمنیی ژێر چاودێریی دەزگا سیخۆڕییەکانی ئەمریکا و ئیسرائیل لە ناوخۆی ئێران، پاش چەند ڕۆژ پێوشوێن‌گرتن و هەڵمەتی هەواڵگرانە، هەواڵی دا.

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، ڕێکخراوی هەواڵگریی سپای پاسداران لە ڕاگەیێندراوێکدا ئاشکرای کرد: لە هەڵمەتە ئەنجامدراوەکان لە لایەن ڕێکخراوی ئیتلاعاتی سپا، تۆڕێکی دژە ئەمنیی ژێر چاودێریی دەزگا سیخۆڕییەکانی ئەمریکا و ئیسرائیل لە ناوخۆی ئێران، ناسێندرا و پاش چەند ڕۆژ چاودێری و پێوشوێن‌گرتن لە هەڵمەتێکی هەواڵگرانەدا تێکشکا.

لەو ڕاگەیێندراوەدا هاتووە: ڕژیمی زایۆنی وەک هیزی جێگرەوەی ئەمریکا لە ناوچەدا، پاش شکستی لە شەڕی 12 ڕۆژەدا، سیاسەت و پیلانەکانی بە ئاراستەی تێکدانی ئاسایشی گشتیدا بردووە، بەڵکوو بە خەیاڵی خۆی لەو ڕێگەیە بتوانێ شکستی شەرمەزارانەی لە بواری سەربازیدا قەرەبوو بکاتەوە.
ئیتلاعاتی سپا ئاماژەی بەوەش داوە: ئەو ڕژیمە لەو پێناوەدا تۆڕێکی لە کەسانی هەڵفریوێندراو و خۆفرۆشیان بۆ تێکدانی ئاسایشی وڵات لە نیوەی کۆتایی پاییزی 1404 ڕێکخستبوو کە بە ئیزنی خودا و بە هوشیاریی پاسدارانی بێ‌ناوی ئیمام زەمان لە ڕێکخراوی هەواڵگریی سپا، ئەندامانی ئەو تۆڕە کەوتنە داوی هەواڵگرانە و دەستگیر کران.

News ID 57528

Tags

Your Comment

You are replying to: .
    • captcha

    10 هه‌واڵی هه‌ڵبژارده‌

    یادداشت

    دیمانە

    راپۆرت