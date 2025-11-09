  1. ته‌کنۆلۆژیا
چەند گەنجی کورد ئۆتۆمبیلی هەتاوی بەرهەم دێنن

چەند گەنجی قۆناغی دواناوەندی لە شاری دێولان ئایدیای چێکردنی ئۆتۆمبیلی هەتاوییان وەدی هێنا و توانیان دوو ئۆتۆمبیلی هەتاوی چێ بکەن.

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، سێ گەنجی دێولانیی لە قۆناغەکانی خوێندنی دیپلۆم لە قوتابخانەیەکی دواناوەندی شاری دیولان توانیان دوو ئۆتۆمبیلی هەتاوی چێ بکەن کە بە تیشکی تاو کار دەکات و وزەی پێویست بۆ ئاژووتنی لە شەودا خەزێنە دەکات.

هێمن مەحموودی (بەشی تەکنیکی)، موئێمن موشیرپەنایی و محەمەد جەوانمەردی(بەشی ئەلەکترۆنیک) ئەو سێ قوتابییە داهێنەرەن کە بە کەمترین کەلوپەلی پێویست، دوو ئۆمبیلی هەتاوییان چێ کردووە و لەم ڕێگەیەدا بەهرەیان لە ڕێنوێنییەکانی محەمەد نادری بەرپرسی توێژینەوەی پەروەردەی دیولان وەرگرتووە.

