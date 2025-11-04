ئەو ڕۆژەی ئەمریکا لە ئێران ڕیسوا کرا؛ 13ی خەزەڵوەر بۆ گرینگە؟

ئاژانسی هەواڵی مێهر، بەشی ڕامیاری: 13ی خەڵوەر لە ئێران وەکوو ڕۆژی قوتابی ناودێر کراوە و رۆژێکی نەتەوەییە بۆ دژایەتی چەوسێنەریی جیهانی.
سەرلەبەیانی ڕۆژی 13 ی خەزەڵوەری ساڵی 1357 قوتابیان کە بەرەنگار بوونەوە و ناڕەزایەتی دەربڕن لە دژی دەسەڵاتی شاهەنشاهیی بە ئەرکی خۆیان دەزانی، بۆ ناڕەزایەتی بە حکومەتی پالەوی قوتابخانەکانیان داخست و بەرەو زانکۆی تاران بەڕێ کەوتن تا دەنگی ناڕەزایەتی خۆیان بگەیێننە دەسەڵاتداران و پاڵپشتەکانیان.قوتابیان لەگەڵ خوێندکاران و گرووپەکانی دیکە لە زانکۆی تاران کۆ بوونەوە.
پۆلیسی حکومەتیش بۆ ئەوەی کە ناڕازیان بڵاوە پێبکات، کاتژمێر 11 ی سەرلەبەیانی هەمان ڕۆژ گازی فرمێسک ڕێژیان بەکار هێنا بەڵام دیسان دەنگی خوێندکاران و دروشمەکانیان بڵیندتر بووەوە و هەر بۆیە پۆلیس دەستی بە تەقە کردن کرد و 56 گەنج و تازەلاویان شەهید کرد و هەندێکیشیان بریندار کرد، هەر بە ئەو هۆکارەوە دوای سەرکەوتنی شۆڕشی گەلانی ئێران ئەو ڕۆژە واتا 13 ی خەزەڵوەر بۆ ڕێزگرتن لە یادی قوتابیانی شەهید، وەکوو ڕۆژی قوتابی ناودێر کرا.
بەڵام ڕووداوەکانی 13 ی خەزەڵوەر لە مێژووی ئێران هەر بە ئەو ڕووداوە کۆتایی نایەت و لە ساڵی 1343 ی هەتاویشدا ئیمام خومەینی بە هۆی ناڕەزایەتی دەربڕین بە هەوڵەکانی دەسەڵات لە زیندان بوو، ئازاد کرا بەڵام دوای ئازاد بوونی، لە ڕۆژی 13 ی خەزەڵوەری ئەو ساڵە سەبارەت بە پەسەند کرانی کاپیتولاسیۆن و دژایەتی لەگەڵ ئەو پەسەندکراوە لێدوانێکی دا و دوای ئەو لێدوانە شای ئێران فەرمانی دوور خستنەوەی ئیمام خومەینیی بۆ تورکیا بە فڕۆکەیەکی سەربازی دەرکرد، بە هیوای ئەوەی دوور خستنەوەی ئیمام خومەینی بۆ تورکیا دژبەرانی حکومەتەکەی بێدەنگ دەکات بەڵام ئە دوورخستنەوە خۆی دەسپێکی شۆڕشی ئیسلامی بوو.
یەکساڵ دوای شەهید بوونی قوتابیان لە سەرەتای شۆڕش و لە کاتی حکومەتی دەوڵەتی کاتی، ئەمریکا بۆ شکستی شۆرشی خەڵک هەوڵی زۆری دا و باڵوێزخانەی ئەمریکا ناوەندی ئەو پیلانگێڕییانە لە دژی شۆڕش بوو. هەر بۆیە خوێندکارانی زانکۆکانی تاران، پۆلی تێکنیک، پیشەیی شەریف، شەهید بەهەشتی و ... بڕیاری داگیر کردنی باڵوێزخانەی ئەمریکایان دا و لە ڕێپێوانێکدا تا باڵوێزخانەی ئەمریکا لە دیوارەکانی باڵوێزخانە هەڵکشان و باڵوێزخانەکەیان بەتواوەتی داگیر کرد.
خوێندکارانی لایەنگری ئیمام لە ڕۆژی 13 ی خەزەڵوەر لە ساڵی 1358 حیماسەیان خولقاند و دوایین هیوای ئەمریکا بۆ دروست کردنی کێشە لە خواستی خەڵکیان بێ هیوا کرد.
ساڵانە لە یادی ئەم ڕۆژەدا خوێندکاران و قوتابیانی ئێران ڕێپێوان دەکەن و نەفرەت لە سیاسەتی دزێو و پیلانگێڕییەکانی ئەمریکا بۆ بەزاندنی ئێران دەکەن.
