ناوەندە ئەمنیە نوێیەکانی حەشدی شەعبی لە نزیکی سنوورەکانی سووریا

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر لە ئەلمەعلوومە، هێزەکانی حەشدی شەعبی لە ڕۆژی ڕابردوو بنکەکانی خۆیان لە ناوچەکانی نزیک لە هێڵی سنووری لەگەڵ سووریا تۆکمە کردووەتەوە و بنکەی نوێیان لە ڕۆژاوای پارێزگای ئەنبار کردووەتەوە.



بە گوێرەی ئەم ڕاپۆرتە، هێزەکانی حەشدی شەعبی ئەو بنکە بەرگریانەیان لە درێژەی هێڵی سنووری هاوبەش لەگەڵ سووریا لە چوارچیوەی گەڵاڵەی ئەمنیەتی بۆ ڕێگری لە دزەی تیرۆریستەکان کردووەتەوە.



فەرماندەکانی ئەو هێزانە جەختیان کرد کە پارێزوانی لە ناوچە بیابانیەکان لە عێراق لە ڕێگای دامەزراندنی کامیرایی گەرمایی و دانانی بنکەی چاوەدێری زیادی کردووە.







