کتێبخانەی عەزیز گەردی لە هەولێر دەکرێتەوە

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، ئاریان سەڵاحەددین، بە ئاماژە بەوەی کە کتێبخانەی زەیتوونە ئێستا لەژێر نۆژەنکردنەوە دایە، ڕایگەیاند: دوای تەواوبوونی نۆژەنکاری، هەموو کتێبەکانی عەزیز گەردی دەبرێنە نێو کتێبخانەکە و لە ماوەیەکی نزیک و لە ڕێوڕەسمێکی تایبەتدا هۆڵی کتێبخانەی عەزیز گەردی دەکرێتەوە.

ناوبراو ئاماژەی بە کڕینەوەی هەموو کتێبەکانی عەزیز گەردی بۆ ئەو بۆنە تایبەتە کرد کە ژمارەیان 18 هەزار و 600 کتێبە.

دوکتۆر عەزیز ئەحمەد عەبدوڵڵا ناسراو بە عەزیز گەردی، نووسەر، وەرگێڕ و توێژەری ناسراوەی کورد لە نزیکی 40 بەرهەمی لە بوارە جۆراوجۆرەکانی ئەدەبی، ڕەخنە، ڕۆژنامەوانی، کۆمەڵناسی و زمانناسی وەرگێڕاوەتە سەر زمانی کورد، لە 6ی ژوئەنی ساڵی 2022 کۆچی دوایی کرد.