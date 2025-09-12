  1. ئێران
لاریجانی: گەرووسی لە دژی ئێران ئاژاوە دەگێڕێ

سکرتێری ئەنجومەنی باڵای ئاسایشی نیشتمانیی ئێران وتی: بەڕێوەبەریی ئێستاکەی ئاژانسی نێودەوڵەتیی وزەی ئەتۆمی لاواز و تێکدەرانە و لە خزمەتی دوژمنانی ئێران و ئاژاوەگێڕی دۆخەکەیە.

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، عەلی لاریجانی لە لێدوانێک بۆ نووسینگەی پاراستن و بڵاوکردنەوەی ڕێبەری، سەبارەت بە دۆخی ئێستاکەی ئاژانسی نێودەوڵەتیی وزەی ئەتۆمی وتی: تا ئەو جێگەیەی من بزانم، هیچکات ئاژانس بەو ڕادەیە لاواز و تێکدەرانە نەبووە و بەڕێوربەریی ئێستاکەی چاو لە مستی دوژمنانی ئێران و ئاژاوەگێڕی دۆخەکەیە.

وتیشی: جێی شەرمەزارییە کە نە تەنیا ئاژانس بەرگری لە ئەندامانی خۆی نەکات، بەڵکوو لە جیات ئەنجامدانی کردار و داپەڕی پێویست، تەنانەت دانیشتنێکی بەپەلەی لە شۆڕای حوکام بەڕێوە نەبرد و بابەتەکەی نەبردە ئەنجومەنی ئاسایشەوە و بگرە جەسارەتی ئیدانەکردنێکی ساکاریشی نەبوو.

