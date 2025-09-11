پێکدادانی هێزەکانی هەسەدە و هێزەکانی جۆلانی لە ناوەندی سووریا

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر لە کەناڵی ئەلجەزیرەی قەتەر، کەناڵی ئەخباریە سەر ڕژیمی جۆلانی لە زمانی وەزارەتی بەرگری ئەو ڕژیمەوە لە هێرشی هێزەکانی سووریای دیمۆکراتیک بۆ سەر گوندەکانی دەڤەری ڕۆژهەلاتی حەلەب هەواڵی دا.
بە پاگەندەی ئەو کەناڵە هەواڵە، لە ئەنجامی ئەو هێرشە دوو کەس کوژران و سێ کەسی سڤیلی دیکەش بریندار بوون.
بە گوێرەی ئەم ڕاپۆرتە، یەکینەکانی ڕژیمی جۆلانیش لە کاردانەوە بە ئەو هەوڵە، بنکەکانی هەسەدە لە فڕۆکەخانەی سەربازی جەراح لە ڕۆژهەڵاتی حەلەبیان کردە ئامانج.
سەرچاوەکانی هەواڵ لە پێکدادانی نێوان هێزەکانی ڕژیمی جۆلانی و هێزەکانی هەسەدە لە ڕۆژهەڵاتی سووریا هەواڵیان دا.
News ID 56757
