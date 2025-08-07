"مێژووی پارسانیان" ڕوونوێنی کرا؛ ڕەنگدانەوەی شوناس، مێژوو و فەرهەنگی سادات لە سەقز

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، ئەو کتێبە کە لە 350 لاپەڕە و لەلایەن بڵاوگەی گوتارەوە لە سەقز بڵاو کراوەتەوە، ئەنجامی ساڵەها لێکۆڵینەوەی مەیدانی و خوێندنەوەی مێژوویی نووسەرانی چالاکی لە بواری مێژوو و وێژەی ناوچەکەیە.



بە وتەی دکتۆر حسێنی. ئەو کتێبە گۆڕانکارییە مێژوویی، فەرهەنگی و کۆمەڵایەتیەکانی گوندی پارسانیان دەگێڕێتەوە؛ گوندێک کە وەکوو لانکەی سەیدەکانی ناوچەکە و شوێنی ژیانی شێخ شوکروڵڵا یەکێک لە زاهیدەکان و زانایانی بەناوبانگی کورد دەناسرێت.



بە وتەی نووسەرەکە، یەکێک لە تایبەتمەندییە بەرچاوەکانی ئەو بەرهەمە، تەرخان کردنی بەشێک بۆ ناساندنی ژنانی کاریگەر و بەرچاوی گوندی پرسانیان و ساداتە؛ بوارێک کە کەمتر لە دەقە مێژووییەکاندا باسی لێوە کراوە.







