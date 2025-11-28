هەڵاتنی سەربازانی ئیسرائیلی لە بەیت جنی سووریا

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر لە ئەلمەیادین، ئەرتەشی ئیسرائیل لە بریندار بوونی 6 سەربازی ئەو ڕژێمە لە ڕەوتی پێکدادان لەگەڵ گەنجانی سووریا لە شارۆجکەی بەیت جن لە دەڤەری دیمەشق هەواڵی دا کە دۆخی سێ کەسیان ناجێگیر ڕاپۆرت کراوە.
پێکدادان کاتێک ڕووی دا کە سەربازانی ئیسرائیلی چوونە شارۆچکەیەکەوە و گەنجانی سووریا گەمارۆیانیان دا.
ئەرتەشی ئیسرائیل پاگەندەی کرد هێزەکانی تیپی 210 بۆ دەستگیری کەسانی سەر بە جەماعەتی ئیسلامی لە بەیت جن هەوڵیان داوە.
هەروەها ئەرتەشی ئیسرائیل پاگەندەی کرد: کەسانێکی چەکدار بەرەو لای ئێمە تەقەیان کرد و ئێمەش کاردانەوەمان نیشان دا و پاڵپشتی ئاسمانیمان لە هێزەکانمان لە ناوچەکە کرد. کەسانێکمان دەستگیر کردووە و ژمارەیەکیشمان کوشتووە. هێرشی ئێمە بووە هۆی بریندار بوونی 6 سەربازمان و کوژرانی ژمارەیەک لە لایەنی بەرانبەر.
ماڵپەڕی عێبری زمانی واللا جەختی کرد کە هێزەکانی ئەرتەشی ئیسرائیل دوای دەسپێکی پێکدادانی چەکداری لەگەڵ خەڵکی ئەو ناوچە لەوێ هەڵاتوون و وازیان لە ئۆتۆمبێلەکانیان هێناوە و دوای ئەوە هێزی ئاسمانی ئەو جیهازاتەی بوردمان کردووە.
مێدیا ئیسرائیلیەکان لە بریندار بوونی 6 سەربازی ئەو ڕژێمە لە پێکدادانی بەیت جن لە دەڤەری دیمەشقی سووریا هەواڵیان دا کە دۆخی سێ کەسیان ناجێگیر ڕاپۆرت کراوە.
News ID 57712
Your Comment