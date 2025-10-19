تیرۆری کۆمەڵێک سەرۆک عەشیرەتی سوننە لە ئێران

بە پێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر،ئەمڕۆ یەکشەمە 27ی ڕەزبەر، لە چەند هێرشی تیرۆریستیدا ژمارەیەک سەرۆک عەشیرەتی سوننەی باشووری ئێران بە دەستی تاقمێکی تیرۆریست شەهید کران.
هەواڵەکە نوێ دەکرێتەوە...
پەیوەندییە گشتییەکانی بارەگای قودسی سوپای پاسدارانی ئێران ڕایگەیاند: تاقمەکانی سەر بە ئیسرائیل لە هێرشێکی تیرۆریستیدا چەند سەرکردەیەکی عەشیرەتی سوننەیان لە باشووری وڵات شەهید کرد.
