تیرۆری کۆمەڵێک سەرۆک عەشیرەتی سوننە لە ئێران

پەیوەندییە گشتییەکانی بارەگای قودسی سوپای پاسدارانی ئێران ڕایگەیاند:  تاقمەکانی سەر بە ئیسرائیل لە هێرشێکی تیرۆریستیدا چەند سەرکردەیەکی عەشیرەتی سوننەیان لە باشووری وڵات شەهید کرد.

بە پێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر،ئەمڕۆ یەکشەمە 27ی ڕەزبەر، لە چەند هێرشی تیرۆریستیدا ژمارەیەک سەرۆک عەشیرەتی سوننەی باشووری ئێران بە دەستی تاقمێکی تیرۆریست شەهید کران.

