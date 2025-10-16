پشتیوانیی 100 وڵاتی جیهان لە ئێران

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، سەید عەباس عیراقچی وەزیری دەرەوەی ئێران لە پەراوێزی کۆبوونەوەی وەزیرانی دەرەوەی بزووتنەوەی بێ بەڵێنەکان-کامپالا وتی: ئەمڕۆ کۆبوونەوەی وەزیرانی بزووتنەوەی بێ بەڵێنەکان لە ئۆگاندا بەڕێوە چوو.



ناوبراو زیادی کرد: بەیاننامەی کۆتایی زیاتر لە 1500 بڕگەی هەبوو کە بە پێشنیاری ئێران چەند بەڕگەی تر زیاد بوو کە گرینگترینیان ئیدانە توندی هێرشەکانی ئیسرائیل و ئەمریکا بۆ سەر ئێرانە.



عێراقچی وتی: ئەو ئیدانە کردنە لە بەیاننامەی کامپالا جودا دەرکراوە و لە بەڵگەی کۆتایی کۆبوونەوەی وەزیرانیشدا هاتووە و هەروەها ئیدانە کردنی هێرش بۆ سەر دامەزراوە ئەتۆمیەکانی ئێران لە بڕگەیەکی تایبەتدا هێنراوە.



وەزیری دەرەوەی ئێران ڕاشیگەیاند: بەڵام بڕگەیەکی دیکە هەم لە کۆبوونەوە و هەم لە بەڵگەی کۆتایی هاتووە کە گرینگایەتی زۆری هەیە و ئەویش ڕاگەیاندنی ۆاڵپشتی لە ئێران لە پرسی سناپکە و راگەیاندنی ئەوەی کە لە ڕوانگەی بزووتنەوەی بێ بەڵێنەکانەوە بڕیارنامەی 2231 هێشتا هەر زیندوویە و ئەبێ بەندەکان و خشتەی کاتیی لەبەرچاو بگیردرێت و بە پێی بڕگەی 8 ی لە کاتی دیاری کراو کە 26 ڕەزبەر واتا چەند ڕۆژی دیکەیە، ئەبێ ئەو بڕیارنامە هەڵبوەشێتەوە.



ناوبراو وتیشی: ئەوە واتا ڕێک هەڵوێستی ئێران و هەڵوێستی ڕووسیا و چین و هەندێکی دیکە ئەنجومەنی ئاسایش لە بەرنابەر هەڵوێستی ئەمریکا و وڵاتانی ئەورووپی کە پێیان وایە سناپباک رەت دەکەنەوە و بە نایاسایی دەزانن و پێیان وایە کە ئەو بڕیارنامە ئەبێ هەڵبوەشێتەوە. ئەوە بەڕاستی دەستکەوتێکی گەورەیە بۆ ئێران.









